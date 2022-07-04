Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 1:59

Чульманская ТЭЦ выплатила более 200 тысяч рублей за загрязнение ручья в Нерюнгринском районе

Четверо сотрудников привлечены к ответственности и заплатят к штраф в 50 тысяч рублей
Ксения ГАБЫШЕВА
В апреле СМИ сообщали о загрязнении ручья Семеновский в Нерюнгринском районе. Фото: прокуратура Якутии

В апреле СМИ сообщали о загрязнении ручья Семеновский в Нерюнгринском районе. Фото: прокуратура Якутии

Выявлены виновники загрязнения нефтепродуктами ручья Семеновский в поселке Чульман Нерюнгринского района, сообщает прокуратура республики.

В апреле СМИ сообщали о загрязнении ручья Семеновский в Нерюнгринском районе. Как установила проверка, Чульманская ТЭЦ допустила со своего склада розлив дизельного топлива. Сумма ущерба, причиненная водному объекту, составила более 216 тысяч рублей.

Прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица дело по части четвертой статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов).

Сообщается, что предприятие в полном объеме возместило причиненный ущерб. Также четверо сотрудников привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, им назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.