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Общество4 июля 2022 1:29

16 бивней мамонта весом 100 килограмм изъяты во время незаконной перевозки на севере Якутии

Стоимость древностей составляет более шести миллионов рублей
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: Евгения Арбугаева

Фото: Евгения Арбугаева

На аэродроме поселка Тикси были обнаружены 16 бивней мамонта весом более 100 килограмм и стоимостью более шести миллионов рублей, сообщает прокуратура Якутии.

Экспертиза, показала, что останки мамонтовой фауны представляют особую научную и музейную ценность. Согласно законодательству Якутии, такие ископаемые являются достоянием региона.

По иску Якутской природоохранной прокуратуры суд признал 16 бивней мамонта бесхозяйными и передал в собственность Республики Саха (Якутия).