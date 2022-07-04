16 бивней мамонта весом 100 килограмм изъяты во время незаконной перевозки на севере Якутии

Фото: Евгения Арбугаева

На аэродроме поселка Тикси были обнаружены 16 бивней мамонта весом более 100 килограмм и стоимостью более шести миллионов рублей, сообщает прокуратура Якутии.

Экспертиза, показала, что останки мамонтовой фауны представляют особую научную и музейную ценность. Согласно законодательству Якутии, такие ископаемые являются достоянием региона.

По иску Якутской природоохранной прокуратуры суд признал 16 бивней мамонта бесхозяйными и передал в собственность Республики Саха (Якутия).