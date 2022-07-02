В Якутии крепость-декорацию к историческому фильму превратили в турбазу, где мальчиков учат боевому искусству

Фото: t.me/minpred_official

В Мяндигинском наслеге Амгинского района в исторически реконструированной крепости юношей обучают древнему богатырскому учению «Боотур уерэгэ», сообщает пресс-служба Минпреда Якутии.

Сооружение было построено в 2018 году как декорация к историческому фильму «Тыгын Дархан» про легендарного якутского предводителя, жившего в 17-м веке. Здесь снимали боевые сцены.

Фото: t.me/minpred_official

После окончания съемок постройка оказалась без надобности, и было принято решение организовать на ее основе туристическую базу и обучать на ней мальчиков древнему боевому искусству. В 2020 году администрация наслега выиграла грант Минсельхоза Якутии, и в 2021 году первые ученики прошли обучение под руководством чемпиона России по кикбоксингу Алексея Уварова.

Фото: ru.kinorium.com

«Тыгын Дархан» — фильм режиссера Никиты Аржакова по мотивам романов Василия Яковлева — Далана «Тыгын Дархан» и «Глухой Вилюй» про главу хангаласского рода, мечтавшего объединить разрозненные роды и установить великий союз. Вышел на широкие экраны в 2020 году. Получил Гран-при Евразийского ECG кинофестиваля в Лондоне в мае 2022 года и множество других призов на различных киноконкурсах.