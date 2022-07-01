Выживший после крушения Ан-2 рассказал, как дожидался спасателей в тайге

Фото: LIFE SHOT

Переживший крушение самолета Ан-2 Павел Кривошапкин рассказал подробности о своем пребывании в тайге. Авиакатастрофа произошла еще 21 июня, но спасатели нашли самолет и мужчину лишь 1 июля. Павел рассказал, что их самолет врезался в гору, пишет Life Shot.

По словам Кривошапкина, из-за густого тумана пилот не видел направления, и пытался то поднимать, то опускать самолет. В итоге Ан-2 влетел в гору. Павел потерял сознание, а когда очнулся – смог выползти из задымленного салона.

Неподалеку, на берегу озера, мужчина нашел пустующую рыбацкую хижину. В ней Павел и дожидался спасателей. В хижине же выживший нашел припасы, время от времени совершал вылазки и пытался звать на помощь. Когда на место прибыл вертолет, Кривошапкин выбежал наружу с палкой, на которую намотал спасательный жилет.