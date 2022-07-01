Якутский «IT-куб» начал прием заявок на бесплатное обучение детей

Фото: t.me/yaguo_official

В Якутске открыта запись на бесплатное обучение детей в «IT-кубе», сообщила организация в своем телеграм-канале.

На выбор дается 17 направлений. Возраст детей — от 7 до 18 лет в зависимости от курса. Набор в группы ограничен.

Для записи в кружок необходимо отправить заявку по ссылке. После этого с родителями свяжутся сотрудники «IT-куба».

Какие документы нужны?

- Копия свидетельства о рождении/паспорта;

- копия СНИЛС ребенка.

Отмечается, что портал «Навигатор» начинает работу для нового учебного года с 1 августа. И тогда же, т.е. с 1 августа, обязательно надо будет подать на этот же кружок заявку в «Навигатор».

Фото: t.me/it_cube_yakutsk

Само обучение начнется в сентябре, но летом «IT-куб» организует летние краткосрочные курсы и летние лагеря.

«IT-куб» был открыт в сентябре прошлого года по распоряжению главы Якутии. На проведение капремонта в здании, где разместилось учреждение, ушел 71 миллион рублей из бюджета Якутска, еще 11 миллионов из федеральных средств были направлены на закупку компьютерного оборудования.

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