С 4 июля в Якутии камеры начнут фиксировать непристегнутый ремень в автомашинах

Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

С 4 июля автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД начнут фиксировать непристегнутые ремни безопасности в автомашинах. Об этом сообщает Управтодор Якутии.

При этом штрафовать на тысячу рублей будут именно владельца автомобиля, независимо от того, кто пристегнут: водитель или пассажиры.

Отмечается, что сам по себе ремень безопасности не предотвращает ДТП, но смягчает его последствия, особенно по получению травм.

За пять месяцев этого года сотрудники ГИБДД Якутии привлекли к административной ответственности около 16 тысячи водителей, нарушивших данный пункт ПДД.

При этом, согласно анализу ДТП, наиболее тяжкие травмы водители и пассажиры получают, когда не пристегнуты ремнями безопасности.