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Общество1 июля 2022 2:52

С 4 июля в Якутии камеры начнут фиксировать непристегнутый ремень в автомашинах

За непристегнутый ремень с 4 июля в Якутии будут штрафовать автовладельца
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

С 4 июля автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД начнут фиксировать непристегнутые ремни безопасности в автомашинах. Об этом сообщает Управтодор Якутии.

При этом штрафовать на тысячу рублей будут именно владельца автомобиля, независимо от того, кто пристегнут: водитель или пассажиры.

Отмечается, что сам по себе ремень безопасности не предотвращает ДТП, но смягчает его последствия, особенно по получению травм.

За пять месяцев этого года сотрудники ГИБДД Якутии привлекли к административной ответственности около 16 тысячи водителей, нарушивших данный пункт ПДД.

При этом, согласно анализу ДТП, наиболее тяжкие травмы водители и пассажиры получают, когда не пристегнуты ремнями безопасности.