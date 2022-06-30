Глава Якутии высказался о последних авиакатастрофах в республике

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев высказался по поводу последних авиапроисшествий в республике. Начиная с 21 июня в регионе произошли уже три аварии – с самолетами Ан-2 и Ан-30, и вертолетом Ми-8. Николаев потребовал в полном объеме оказать медицинскую помощь всем пострадавшим, и отметил, что все упавшие суда находились в эксплуатации уже более 30 лет.

«К сожалению, авиационная техника у компаний устаревшая, это касается не только Якутии, но и других регионов. Все суда, которые попали в аварию, старше 30 лет. Соответственно, подходы к безопасности должны быть очень серьезными. Никаких перегрузов быть не должно. И во многом это зависит от тех, кто на земле, от руководителей предприятий, от всех нас», – заявил глава.

Николаев также отметил, что по безопасности полетов ударила нынешняя пожарная обстановка: техника в этом году работает в удаленных районах, вылетая в дальние рейсы без возможности быстро приземлиться в ближайшем аэропорту. Чиновник отметил, что вопрос безопасности людей должен стоять превыше всего, и тушить пожары, рискуя жизнями экипажей, недопустимо.