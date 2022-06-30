Комиссия МАК приедет в Якутию для расследования авиапроисшествий

Фото: ЯСИА

В Якутию из Москвы 2 июля приедут члены комиссии Межгосударственного авиационного комитета для расследования авиапроисшествий на территории республики, передает ЯСИА.

«В субботу прибывают из Москвы члены комиссии Межгосударственного авиационного комитета, участие принимают специалисты нашего управления», —рассказал врио руководителя якутского межрегионального территориального управления Росавиации Алексей Борисов.

По его словам, расследование будет проведено в установленный срок — в течение 30 дней. Этот срок может быть продлен, если потребуется провести дополнительные проверки.

Напомним, за последние десять дней на территории Якутии произошло сразу три авиапроисшествия. 21 июня в Кобяйском районе с радаров пропал самолет Ан-2, поиски которого продолжаются по сей день. Через день в Оленекском районе жесткую посадку совершил Ан-30, который выполнял коммерческий рейс по доставке продовольствия.

Вечером 29 июня жесткую посадку на территории Алданского района совершил вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний», который работал на тушении лесных пожаров. На его борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны. Всех эвакуировали в Якутск, 17 пострадавших госпитализированы в РБ № 2 — ЦЭМП. Состояние двух человек оценивается как крайне тяжелое, остальных — тяжелой и средней тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии с радаров пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту (подробнее)

В Якутии за сутки пропал еще один самолет Ан-30М (подробнее)

В Якутии разбился вертолет Ми-8 (подробнее)