Президент Татарстана: содержание якутского национального праздника Ысыах богаче Сабантуя

Фото: t.me/republic_sakha_yakutia14

На VIII Всероссийском съезде учителей татарского языка и литературы в Казани Рустам Минниханов рассказал о Днях Татарстана в Якутии и отметил, что после посещения Ысыаха Туймаады у него появилось другое видение Сабантуя, передает пресс-служба главы и правительства Якутии в своем телеграм-канале.

«В Якутии есть национальный праздник Ысыах наподобие нашего Сабантуя. У них содержание богаче. Там у них заложены национальный язык, традиции, исходящие из древности обычаи, порядок. А Сабантуй превращается в праздник песни и спорта, теряются аутентичность, старинные традиции. После якутского праздника у меня появилось другое видение организации Сабантуя», — приводятся его слова.

Дни Татарстана в Якутии прошли с 22 по 25 июня в Якутске. Кульминацией стало проведение Сабантуя в местности Ус Хатын во время празднования Ысыаха Туймаады.

Съезд учителей татарского языка и литературы прошел с 27 по 29 июня, в Казань съехались преподаватели из 26 регионов России, включая Татарстан. Всего порядка 500 делегатов.