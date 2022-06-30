В Якутии выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 30 июня в Якутии зарегистрировано 32 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 15 случаев, в восьми районах республики — от одного до четырех случаев заражения.

За сутки лабораториями республики проведено 1 791 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 367 971 тестов.

За последние сутки госпитализировано шесть человек, выздоровел 51 человек. Лечение в стационарах получают 28,8% больных, в амбулаторных условиях — 71,2%.