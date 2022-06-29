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Происшествия29 июня 2022 7:13

В Якутске водитель наехал на пьяного пешехода, пытавшегося перейти дорогу в неположенном месте

Пострадавшего госпитализировали с травмой головы
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Вечером 28 июня на улице Жорницкого в Якутске сбили пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

50-летний водитель на Toyota Corolla Spacio наехал на пьяного 63-летнего мужчину. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи увезла пострадавшего в больницу с травмой головы.

По факту ДТП ведется административная проверка.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

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