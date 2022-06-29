В Якутске водитель наехал на пьяного пешехода, пытавшегося перейти дорогу в неположенном месте

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
Вечером 28 июня на улице Жорницкого в Якутске сбили пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.
50-летний водитель на Toyota Corolla Spacio наехал на пьяного 63-летнего мужчину. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи увезла пострадавшего в больницу с травмой головы.
По факту ДТП ведется административная проверка.
Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Якутске на Окружном шоссе сбили пьяного пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте (подробнее)