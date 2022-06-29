Парад новобрачных и лучшее признание в любви. В Якутске впервые пройдет Республиканский семейный фестиваль

Фото: https://t.me/yakutsk_stolica

8 июля в нашей стране отметят Всероссийский день семьи, любви и верности. В этот день жителей Якутска приглашают на первый Республиканский семейный фестиваль, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Фестиваль начнется с парада новобрачных, молодых мам, золотых семей и многих других супружеских пар. Праздничные колонны пройдут по улице Кирова от цирка до Комсомольской площади.

Фото: https://t.me/yakutsk_stolica

На площади и в городском парке культуры и отдыха пройдет ярмарка, тематические мастер-классы, выставки и различные конкурсы для детей. В 18:00 часов на Комсомольской площади артисты якутской эстрады дадут концерт.

Идет сбор заявок на участие в конкурсе для новобрачных «Лучшее признание в любви и верности» и на конкурс лучшее оформление детских колясок. Победители отправятся в круиз на Ленские столбы на теплоходе.