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Происшествия29 июня 2022 2:03

Житель Алданского района осужден на 10 лет лишения свободы за пьяное ДТП, в котором погибло три человека

Еще двое получили тяжелые травмы
Мария МАКАРОВА
Фото: Служба спасения Якутии

Фото: Служба спасения Якутии

В городе Нерюнгри житель Алданского района признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде и нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть трех человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В сентябре прошлого года подсудимый, будучи пьяным за рулем, не справился с управлением и столкнулся с металлическим ограждением федеральной трассы. Машина перевернулась, трое пассажиров скончались на месте происшествия, еще двое получили тяжелые травмы.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Он также на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с вождением.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.