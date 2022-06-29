В Якутии выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции

Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 29 июня в Якутии зарегистрирован 31 новый случай COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 14 случаев, в восьми районах республики — от одного до четырех случаев заражения.

За сутки лабораториями республики проведено 1 765 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 366 180 тестов.

За последние сутки госпитализировано четыре человека, выздоровело 43 человека. Лечение в стационарах получают 27,6% больных, в амбулаторных условиях — 72,4%.