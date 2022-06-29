В селе Намцы произошел пожар в двухэтажном жилом доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Вечером 28 июня в селе Намцы Намского района произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Дадар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через 4 минуты после вызова пожарные прибыли на место происшествия, на этот момент горела кровля. Все жильцы покинули дом до приезда пожарных.

В результате огнем повреждены частично две квартиры и кровля. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Жилой дом удалось спасти.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 14 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники Государственной противопожарной службы Якутии.

Прокуратура Намского района организовала проверку по факту пожара, на место выезжал и.о. прокурора Намского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, на контроле прокуратуры соблюдение жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара и переселения их в отвечающие требованиям жилые помещения.