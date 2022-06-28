К концу 2023 года в Якутске откроется новая поликлиника

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В Якутске стартует строительство поликлиники городской больницы №2 на 600 посещений в смену. Соответствующее извещение поступило в Госстройжилнадзор Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В рамках государственно-частного партнерства ООО «ВИС РАЗВИТИЕ» начнет стройку на улице Автострада 50 лет Октября. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Согласно проекту, общая площадь шестиэтажного здания составит 8856,8 квадратных метров. Здесь откроется взрослая поликлиника на 300 посещений в смену, детская поликлиника на 180 посещений в смену, женская консультация на 120 посещений в смену, кабинеты неотложной и первичной помощи. Также на новом объекте разместятся отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение восстановительного лечения и функциональной диагностики.

В здании предусмотрено обустройство трех пассажирских и одного грузопассажирского лифта, а также будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.