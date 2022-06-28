Предположительно из-за молнии произошел пожар в Мегино-Кангаласском районе

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

27 июня в 19:29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном строении на 20 километре трассы-356 в Мегино-Кангаласском районе.

На момент прибытия пожарных строение горело открытым огнем. Огонь повредил здание по всей площади, которая составила 36 квадратных метров. На тушение привлекались шесть человек личного состава и одна единица пожарной техники.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии, предположительно причиной возгорания стал удар молнии. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.