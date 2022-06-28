Жителя Якутии приговорили к семи годам лишения свободы за убийство коллеги

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

27-летний житель Олекминского района признан виновным в убийстве коллеги по заготовке леса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

В декабре прошлого года бригада работников в свой выходной день распивала алкоголь в столовой на участке лесозаготовки в Олекминском районе.

После застолья основная часть работников разошлась, но двое из них поссорились. Один из участников конфликта вышел на улицу, а второй взял со стола в руки нож, чтобы поквитаться с обидчиком.

В этот момент он почувствовал, что к нему сзади подходит человек. Мужчина решил, что это его соперник, развернулся и ударил подошедшего ножом в грудь. Потерпевшим оказался непричастный к конфликту рабочий. После полученного ранения он отошел, упал и через непродолжительное время скончался.

Сотрудники бригады связали подсудимого и позже передали его сотрудникам полиции.

В ходе следствия мужчина в полном объеме признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.

Приговором суда он признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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