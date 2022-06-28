В Якутске перенесли конечную остановку маршрутного автобуса №6

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

С 27 июня конечная автобусная остановка маршрутного автобуса № 6 в Якутске переносится с остановки «улица Три сосны» на остановку Борисовка-1. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Якутска.

О причинах переноса конечной остановки в релизе не указывается.

Теперь схема движения автобуса №6 выглядит следующим образом:

Борисовка-1 по Сергеляхскому шоссе — Вилюйский тракт — Объездное шоссе — Окружное шоссе — Жорницкого — Пионерская — Космонавтов — Семена Данилова — Петра Алексеева — Стадухина — Лермонтова — Октябрьская — Пояркова — Кирова — проспект Ленина — Хабарова — Чиряева — Губина — Федора Попова — Богдана Чижика — 50 лет Советской Армии — Бабушкина — Челюскина и в обратном направлении.