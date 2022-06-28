Житель Якутска получил уголовный срок за стрельбу в городе из ружья

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Мужчина, ранее открывший стрельбу из ружья, был признан виновным в хулиганстве с применением оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Будучи нетрезвым он вышел на улицу рядом с многоквартирным домом по улице Кузьмина и выстрелил два раза в воздух, чем нарушил покой граждан.

Было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

На суде мужчина раскаялся и повинился. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.