Более 300 человек обратились за медицинской помощью во время Ысыаха Туймаады

Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

На национальном празднике «Ысыах Туймаады — 2022» медицинские учреждения республики организовали полное медицинское сопровождение, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

Работу круглосуточного медицинского пункта обеспечивала Якутская городская больница №3, дежурило пять выездных бригад Скорой медицинской помощи.

Республиканский центр медицины катастроф развернул мобильный госпиталь с полным оснащением. Якутский республиканский наркологический диспансер открыл пункт временного пребывания для оказания специализированной наркологической помощи.

Бригада спортивных врачей Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины следила за проведением спортивных игр, а РБ №2-ЦЭМП в режиме повышенной готовности сформировал профильные бригады специализированной медицинской помощи (травматологической, хирургической, нейрохирургической, реанимационной и токсико-терапевтической).

В Мархе и в Жатае были приготовлены койки для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи гостям и участникам культурных мероприятий.

В итоге за медицинской помощью в ходе праздника обратилось 334 человек, из них было госпитализировано 23 человека. За два дня с различными травмами легкой и средней степени обратились 16 спортсменов.