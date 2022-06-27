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Общество27 июня 2022 11:25

В Якутии открыли центр развития семейного бизнеса

Якутяне смогут получить консультации по ведению бизнеса и документации
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Якутии

Фото: правительство Якутии

В Якутии открыли центр развития семейного бизнеса, где будут проходить консультации для семейных предприятий. Якутяне смогут получить консультации по по организации и ведению предпринимательской деятельности, а также нетипичным вопросам вроде привлечения к бизнесу детей.

«Это четвертый центр развития семейного бизнеса в стране. Такие центры работают в Нижнем Новгороде, Уфе и Рязани. Это очень почетно, так как Якутия находится в пятерке лучших регионов по ведению семейного бизнеса. Здесь много семейных компаний в самых разных отраслях», – отметили в Торгово-промышленной палате РФ.

Сам центр был открыт на базе Торгово-промышленной палаты Якутии. Вице-президент ТПП Елена Дыбова вручила ключи от центра вице-премьеру Якутии Ольге Балабкиной.