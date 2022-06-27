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Общество27 июня 2022 9:56

В Якутии высоко оценили новые медицинские комплексы на базе «КАМАЗов»

Грузовики передали больницам в декабре прошлого года для работы в труднодоступных районах
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Якутии

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии сообщили об успешном применении новых передвижных медицинских комплексов в полевых условиях. Медицинские машины на базе «КАМАЗов» передали якутским больницам в декабре прошлого года – всего улусы получили 14 комплексов. В правительстве отметили, что грузовики хорошо показали себя на дорогах Якутии и часто выезжают для осмотров и диспансеризации в отдаленные села.

«Мобильные комплексы выполняют главную задачу – обеспечивают доступность качественной медицинской помощи в труднодоступных населённых пунктах, пациентам не придется выезжать даже в районную больницу», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Врачи отметили, что комплексы хорошо оборудованы – внутри есть необходимая медицинская аппаратура и мебель, а сами машины способны пробираться в труднодоступные районы даже зимой. К примеру, медики Томпонской ЦРБ минувшей зимой ездили 400 километров, в том числе по бездорожью, в кочевую оленеводческую бригаду.