В Якутии высоко оценили новые медицинские комплексы на базе «КАМАЗов»

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии сообщили об успешном применении новых передвижных медицинских комплексов в полевых условиях. Медицинские машины на базе «КАМАЗов» передали якутским больницам в декабре прошлого года – всего улусы получили 14 комплексов. В правительстве отметили, что грузовики хорошо показали себя на дорогах Якутии и часто выезжают для осмотров и диспансеризации в отдаленные села.

«Мобильные комплексы выполняют главную задачу – обеспечивают доступность качественной медицинской помощи в труднодоступных населённых пунктах, пациентам не придется выезжать даже в районную больницу», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Врачи отметили, что комплексы хорошо оборудованы – внутри есть необходимая медицинская аппаратура и мебель, а сами машины способны пробираться в труднодоступные районы даже зимой. К примеру, медики Томпонской ЦРБ минувшей зимой ездили 400 километров, в том числе по бездорожью, в кочевую оленеводческую бригаду.