В Якутии выявлено 29 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 27 июня, в Якутии обнаружено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал вице-премьера республики Ольги Балабкиной.

В Якутске выявлено 12 случаев, в Нерюнгринском, Мирнинском, Горном, Намском, Ленском, Момском и Сунтарском районах – от одного до пяти случаев.

Госпитализировано девять человек, выздоровели 22 человека.

За сутки лаборатории республики провели 325 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 363 549 тестов.

Первым компонентом привиты 633 989 человек или 88,4% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 166 553 человека или 66,4% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Горном, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском, Среднеколымском районах и в Якутске.