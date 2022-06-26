В Хангаласском районе опрокинулся автомобиль, есть пострадавшие

Фото: Управление ГИБДД МВД по республике

24 июня около 21:00 в дежурную часть отдела МВД России по Хангаласскому району поступило сообщение о том, что вблизи села Тит-Ары произошло ДТП, есть пострадавшие.

На 177-м километре автодороги «Умнас» водитель «Тойоты Премио» не справился с управлением, опрокинувшись, съехал с дороги. В результате ДТП травмы получили два пассажира, которые в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: Управление ГИБДД МВД по республике

За рулем была 53-летняя женщина с почти десятилетним стажем вождения. По ее словам, скорость не превышала 60 километров в час, но, что стало причиной заноса, автолюбительница пояснить не смогла. Сама она не пострадала, так как была пристегнута ремнем безопасности.

Отмечается, что участок дороги, где произошла авария, грунтовая, прямая. По факту ДТП проводится проверка, сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).