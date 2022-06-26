В Якутске двое детей пострадали в ДТП

Фото: ГИБДД Якутии

За сутки в Якутске два школьника попали под колеса автомобилей, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД Якутии.

24 июня около 15:30 на придворовой территории по улице Лермонтова автомобиль Nissan March наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенок получил множественные ссадины и ушибы, ему назначено амбулаторное лечение. По предварительным данным, у школьника слетела цепь, из-за чего он потерял управление и упал под колеса авто. ГИБДД проводит проверку. Отмечается, что 35-летний водитель со стажем меньше года уже трижды был привлечен к административной ответственности за нарушения ПДД.

Фото: ГИБДД Якутии

В тот же день около 18:20 на регулируемом перекрестке улиц Хабарова – Набережная Романа Дмитриева автомобиль Suzuki Wagon R Solio при повороте направо сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Скорая помощь увезла ребенка в детский Медцентр, где у ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

За рулем автомобиля оказалась 37-летняя женщина со стажем вождения два года, за последний год она дважды была привлечена за проезд на запрещающий сигнал светофора. Если до этого женщина отделывалась штрафом, то в этот ей грози лишение прав на срок до шести месяцев ( в соответствии с ч.3. ст.12.12 КоАП РФ).

Фото: ГИБДД Якутии

Госавтоинспекция обращает внимание на то, что продолжаются школьные каникулы, и дети много времени проводят на улице, играют во дворах и не только, многие из них катаются на велосипедах и самокатах. Очевидно, что автомобилисты должны быть осторожны и в разы внимательнее во всех местах, где могут появиться дети, пешеходы.