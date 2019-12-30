В Олекминске открылся бизнес-инкубатор площадью 450 кв.метров

СЕГОДНЯ 04:10 2019-12-30T04:10:55+03:00

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28 декабря в Олекминске открылся бизнес-инкубатор. В Якутии это 18 организация, занимающаяся поддержкой проектов молодых предпринимателей.

Бизнес-инкубатор площадью 450 кв. метров создан по программе министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии. На открытии ленту перерезали министр Ирина Высоких, глава Олекминского района Николай Харбин и руководитель «Бизнес-инкубатор» Максим Карбушев.

Администрация Олекминского района уже провела конкурс на заселение руководителем назначен Руслан Морсуев, а резидентами стали восемь начинающих предпринимателей. Также в здании бизнес-инкубатора скоро откроется Центр оказания услуг «Мой бизнес», который будет оказывать комплекс услуг для всех местных предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU