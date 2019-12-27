Украл чтобы шить: в Момском районе мужчина присвоил чужую швейную машинку

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-27T09:34:02+03:00

Кроме этого он стащил пуховик, линолеум и металлический ящик

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В Момском районе Якутии из частного дома украли нерабочую швейную машинку, мужской пуховик, рулон линолеума, а также металлический ящик. Вором оказался безработный 44-летний мужчина, ранее судимый за имущественное преступление.

Подозреваемый, зная, что хозяева отсутствуют, ночью разбил окно и пробрался в чужой дом, сложил все похищенное в металлический ящик и покинул место происшествия. По словам подозреваемого, он планировал оставить все похищенное имущество у себя и даже починил швейную машинку, чтобы пользоваться ею. Как оказалось, мужчина умеет шить.

Похищенное изъято и будет возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU