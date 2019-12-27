2019-12-27T07:54:56+03:00
Общество

В Якутске представлен символ предстоящего Года патриотизма

Перед выбором был проведен соцопрос населения
Ольга Донская
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В Якутске представлен символ предстоящего года — Года патриотизма, который был объявлен руководителем республики Айсеном Николаевым. В его основе — знамя с обозначением 2020 года.

Перед тем как принять решение, был проведен социологический опрос среди населения. Опрашиваемые — якутяне от 15 до 65 лет — рассказали, с каким символом у них ассоциируется слово «патриотизм». Около 60% респондентов склонились к флагу или знамени, меньшинство — к звезде, армии, сердцу и другому.

Основной баннер расположился на фасаде дома правительства №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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