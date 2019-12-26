За 10 месяцев в Якутии добыли 31,9 тонн золота

СЕГОДНЯ 03:34 2019-12-26T03:34:46+03:00

Это на 59,5% больше, чем в прошлом году

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За 10 месяцев на территории Якутии добыли 31,9 тонны золота, что на 59,5% больше, чем в тот же период прошлого года. Рост добычи золота объясняется увеличением объемов добычи на предприятиях Алданского и Олекминского районов.

Годовой план по добыче драгметалла для недропользователей Алданского района составляет 12,5 тонны, Олекминского — 6,1 тонны. Кроме того, в отчетный период в регионе на 50,2% выросло производство серебра, до 106,4 тонны. Прирост обеспечил выход месторождения Вертикальное на этап производства.

План по добыче драгметаллов в Якутии на текущий год составляет 28,8 тонны золота и 106 тонн серебра. Таким образом, по состоянию на 1 ноября текущего года он выполнен на 110,8% и на 100,4% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU