Насыщенные выходные: якутский депутат угнал машину, врезался в забор и убежал

СЕГОДНЯ 05:11 2019-12-25T05:11:57+03:00

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В Нюрбинском районе Якутии на депутата наслежного совета возбуждено уголовное дело по факту угона. Пьяный мужчина решил покататься по городу.

Однажды ночью пьяный чиновник заметил возле кафе-бара автомобиль Toyota Vitz с заведенным двигателем и незакрытыми дверями. Решив покататься на нем по городу, мужчина сел в автомобиль и поехал по улицам ночной Нюрбы. Далеко ему уехать не удалось – обвиняемый врезался в забор жилого дома. После столкновения он бросил машину и поспешил скрыться.

Депутат также является директором образовательного учреждения района в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры Нюрбинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU