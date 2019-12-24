2019-12-24T05:24:40+03:00
Общество

На новогодние праздники в Якутии усилят противопожарный контроль

В заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций приняли участие представители районов
Ольга Донская
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23 декабря в Якутске прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики. В заседании приняли участие представители районов Якутии.

На этой неделе системы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) переведены в режим повышенной готовности. В настоящее время все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, установлено 2298 комплектов систем АДПИ с GSM с модулем: в Хангаласском улусе — 748, Томпонском районе — 580, Мегино-Кангаласском — 900, Алданском — 70.

На заседании было принято решение, что системы РСЧС в республике будут переведены в режим повышенной готовности с 27 декабря до 9 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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