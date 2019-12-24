2019-12-24T04:55:37+03:00
Здоровье

В Якутии до 2024 года откроют 18 центров амбулаторной онкологической помощи

Главная цель центров – доступность ранней диагностики
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутии до 2024 года собираются открыть 18 центров амбулаторной онкологической помощи в районах. Главная цель создания объектов — обеспечение доступности ранней специализированной диагностики онкологических заболеваний и получение лечения.

В 2019 году центры амбулаторной онкологической помощи появились в девяти медорганизациях - поликлиника №1, ЯГБ №2, ЯГБ №3, Медицинский центр Якутска, Алданская, Мегино-Кангаласская, Нерюнгринская, Мирнинская, Нюрбинская центральные районные больницы.

По данным Минздрава Якутии за период январь-сентябрь 2019 года, смертность населения от новообразований снизилась на 1,6%, при этом по сравнению со средним показателем по России — на 27,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Черском реконструируют аэропорт
На новогодние праздники в Якутии усилят противопожарный контроль
В Якутии до 2024 года откроют 18 центров амбулаторной онкологической помощи
Более 5 тысяч жителей Якутска получили вакцину против кори
Кабель за 700 тысяч рублей: два якутянина ограбили энергетическое предприятие
Потепление: 24 декабря в Якутске зафиксировано -34 градуса
Погода в Якутске на 24 декабря
Впервые за всю историю «Якутскэнерго» завершило год в минусе
Увеличена грузоподъёмность трех автозимников на федеральных трассах «Вилюй» и «Колыма»
В Якутске полицейский Дед Мороз дарил волшебство детям
За два дня – 10 аккумуляторов с пяти грузовиков: двух якутян поймали на серии краж
Глава Якутии считает, что вопросом бездомных собак должна заниматься мэрия
АЛРОСА вошла в топ-10 рейтинга экологической ответственности WWF
И снова мошенники: якутянин лишился 345 тысяч рублей поверив лжесотруднику банка
Быстрее, выше, сильнее: в Якутске прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
В Нерюнгри реконструируют систему водоснабжения и водоотведения