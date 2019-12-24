В Якутии до 2024 года откроют 18 центров амбулаторной онкологической помощи

СЕГОДНЯ 04:55 2019-12-24T04:55:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутии до 2024 года собираются открыть 18 центров амбулаторной онкологической помощи в районах. Главная цель создания объектов — обеспечение доступности ранней специализированной диагностики онкологических заболеваний и получение лечения.

В 2019 году центры амбулаторной онкологической помощи появились в девяти медорганизациях - поликлиника №1, ЯГБ №2, ЯГБ №3, Медицинский центр Якутска, Алданская, Мегино-Кангаласская, Нерюнгринская, Мирнинская, Нюрбинская центральные районные больницы.

По данным Минздрава Якутии за период январь-сентябрь 2019 года, смертность населения от новообразований снизилась на 1,6%, при этом по сравнению со средним показателем по России — на 27,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU