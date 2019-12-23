Якутянку осудили на 5 лет за убийство сожителя

СЕГОДНЯ 05:38 2019-12-23T05:38:46+03:00

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Прокуратура Верхневилюйского района Якутии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в селе Верхневилюйск в сентябре 2019 года на следующее утро после общего застолья. Между сожителями вспыхнула ссора, в ходе которой подсудимая в порыве ярости схватила нож и два раза ударила потерпевшего по ноге. Из-за полученных ран мужчина быстро скончался на месте от обильной кровопотери.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU