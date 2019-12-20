Метели и сильный ветер: в шести районах Якутии погодка в выходные подкачает

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-20T10:41:00+03:00

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Фото: ЯСИА

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В субботу, 21 декабря, в Нижнеколымском, Усть-Янском, Абыйском, Среднеколымском, Аллайховском и Верхнеколымском районах ожидаются метели и усиление ветра.

Предупреждение о неблагоприятном явлении погоды опубликовано на сайте Якутского УГМС. Синоптики прогнозируют снег, местами сильный, метели, а также усиление северо-западного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду.

Сегодня в девяти населенных пунктах республики температура воздуха опустилась ниже минус 45 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU