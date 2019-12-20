Метели и сильный ветер: в шести районах Якутии погодка в выходные подкачает
О неблагоприятном явлении погоды предупреждают синоптики Якутского УГМС
Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду.Фото: ЯСИА
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В субботу, 21 декабря, в Нижнеколымском, Усть-Янском, Абыйском, Среднеколымском, Аллайховском и Верхнеколымском районах ожидаются метели и усиление ветра.
Предупреждение о неблагоприятном явлении погоды опубликовано на сайте Якутского УГМС. Синоптики прогнозируют снег, местами сильный, метели, а также усиление северо-западного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду.
Сегодня в девяти населенных пунктах республики температура воздуха опустилась ниже минус 45 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU