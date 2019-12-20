«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
Задай вопрос главе Якутии в прямом эфире
Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.
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Завтра, 21 декабря, в телевизионном эфире ГТРК «Саха» в 8:40 Айсен Николаев примет участие в передаче «Прямой разговор» на телеканале Россия-1.
Свой вопрос главе Якутии можно задать в прямом эфире, позвонив в студию по телефону: (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.
Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.
ИСТОЧНИК KP.RU