Несмотря на холод, температурный режим в круглогодичной теплице «Саюри» в норме
В некоторых СМИ распространили информацию о сбоях в работе оборудования
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В якутском круглогодичном тепличном коплексе «Саюри» соблюдается нормальный температурный режим, несмотря на похолодание наружного воздуха. В некоторых СМИ распространилась информация о сбоях в работе газового оборудования и отсутствии освещения.
На объекте температурный режим в норме, проблем с климатом не возникло. Также спад производства огурцов связан с плановой сменой оборота, но это временно, увеличение урожайности ожидается на следующей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU