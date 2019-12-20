Несмотря на холод, температурный режим в круглогодичной теплице «Саюри» в норме

СЕГОДНЯ 05:29 2019-12-20T05:29:08+03:00

В некоторых СМИ распространили информацию о сбоях в работе оборудования

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В якутском круглогодичном тепличном коплексе «Саюри» соблюдается нормальный температурный режим, несмотря на похолодание наружного воздуха. В некоторых СМИ распространилась информация о сбоях в работе газового оборудования и отсутствии освещения.

На объекте температурный режим в норме, проблем с климатом не возникло. Также спад производства огурцов связан с плановой сменой оборота, но это временно, увеличение урожайности ожидается на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU