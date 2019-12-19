Завтра в Якутске немного потеплеет

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-19T11:01:39+03:00

Сегодня в 15:00 столбики термометров в Якутске опустились до минус 43 градусов.

По данным синоптиков, туман сохранится, осадков не ожидается

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В пятницу, 20 декабря, в Якутске немного потеплеет.

По информации Якутского УГМС, завтра в столице республики преимущественно без осадков, туман, ветер северный 1-3 метра в секунду.

Температура воздуха ночью -42-44, днем -38-40°С.

Сегодня в 15:00 столбики термометров в Якутске опустились до минус 43 градусов. Температура воздуха ниже минус 45 градусов сегодня днем была зафиксирована в 14 населенных пунктах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU