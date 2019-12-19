2019-12-19T09:22:59+03:00
Политика

Глава Якутии назначил замминистра ЖКХ республики

Пост заняла Наталия Готовцева
Нинель ГУСЕВА
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Ранее Наталия Готовцева работала в Счетной палате Якутии.Ранее Наталия Готовцева работала в Счетной палате Якутии.Фото: ЯСИА
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Айсен Николаев назначил заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Наталию Готовцеву. Об очередном кадровом назначении глава Якутии по традиции сообщил в своем Twitter.

Ранее Наталия Готовцева работала заместителем руководителя отдела контроля расходов бюджета в хозяйственной сфере Счетной палаты Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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