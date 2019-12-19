Обстоятельствами гибели работника золотодобывающего предприятия в Якутии заинтересовались следователи

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-19T07:37:43+03:00

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще один человек попал в больницу с термическими ожогами лица и кистей рук

Изменить размер текста: A A

Во время пожара в правильном отделении золотодобывающего предприятия в Олекминском районе республики погиб один из работников. Трагедия произошла утром 15 декабря.

По предварительным данным, при запуске жидкотопливной горелки плавильной печи воспламенилось дизтопливо. В момент возгорания в помещении находились три человека.

Жертвой пожара стал 43-летний работник плавильного отделения. Его 39-летнего коллегу доставили в больницу с термическими ожогами лица и кистей рук. Третий находившийся в помещении сотрудник не пострадал.

На месте происшествия организована доследственная проверка, в ходе которой следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится опрос свидетелей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU