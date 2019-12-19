Обстоятельствами гибели работника золотодобывающего предприятия в Якутии заинтересовались следователи
Во время пожара в правильном отделении золотодобывающего предприятия в Олекминском районе республики погиб один из работников. Трагедия произошла утром 15 декабря.
По предварительным данным, при запуске жидкотопливной горелки плавильной печи воспламенилось дизтопливо. В момент возгорания в помещении находились три человека.
Жертвой пожара стал 43-летний работник плавильного отделения. Его 39-летнего коллегу доставили в больницу с термическими ожогами лица и кистей рук. Третий находившийся в помещении сотрудник не пострадал.
На месте происшествия организована доследственная проверка, в ходе которой следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится опрос свидетелей.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU