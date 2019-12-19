В Удачном врач взяла взятку за подложный лист нетрудоспособности

СЕГОДНЯ 04:16 2019-12-19T04:16:24+03:00

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В городе Удачном вынесли приговор по уголовному делу о получении взятки врачом. Женщина взяла 15 тысяч рублей за оформение подложного листка нетрудоспособности.

При этом «клиент» врача в это время отбывал административный арест в изоляторе временного содержания. Выяснилось, что она же в начале мая по просьбе знакомой оформила подложный листок нетрудоспособности для ее мужа, также отбывавшего административный арест в изоляторе временного содержания.

Суд с учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном и наличия несовершеннолетних детей приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и назначением штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU