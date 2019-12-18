2019-12-18T10:19:36+03:00
Общество

21 и 22 декабря в Якутске пройдет фестиваль «Рыба Якутии – 2019»

В ней примут участие кооперативы и общины из арктических районов
Ольга Донская
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21 и 22 декабря в Якутске пройдет ярмарка «Рыба Якутии — 2019». В ней примут участие сельскохозяйственные кооперативы, общины из северных и арктических улусов и рыбоперерабатывающие организации.

На ярмарке каждый желающий сможет приобрести качественную, свежую рыбу подледного улова напрямую от производителей по самым доступным ценам в городе — чир, осетр, муксун, нельма и другие. Мероприятие пройдет с 10:00 до 19:00 часов вечера по адресу: улица Ларионова, 16 (ЖК «Паруса»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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21 и 22 декабря в Якутске пройдет фестиваль «Рыба Якутии – 2019»
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