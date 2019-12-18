2019-12-18T08:21:52+03:00
Происшествия

В Якутске вынесли приговор закладчику наркотиков: ему предстоит отсидеть 8,5 лет

У осужденного изъяли почти 2 кг запрещенных веществ
Ольга Донская
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В Якутске вынесли приговор обвиняемому мужчине по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Закладчиком стал 39-летний уроженец Магаданской области, который приехал в Якутск в начале марта 2019 года.

В городе он встретился со знакомым продавцом наркотиков, который обучил его фасовке и способам сокрытия в тайниках. Подсудимый разместил ранее расфасованные вещества по тайникам на территории Якутска, но уже в марте 2019 года он в процессе оборудования тайников был задержан сотрудниками полиции. Предназначенный для продажи товар изъяли, их общий вес составил около 1 кг 800 г.

Как отметили в прокуратуре, мужчина ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении пожилых родителей. Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении знакомого осужденного выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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