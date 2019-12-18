В Якутске водитель маршрутки сбил женщину и уехал с места ДТП

СЕГОДНЯ 07:15 2019-12-18T07:15:50+03:00

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В Якутске на перекрестке улиц Пилотов и Можайского произошло ДТП. Водитель маршрутного автобуса сбил женщину, переходящую дорогу на зеленый сигнал светофора и покинул место аварии.

По данным ГАИ, женщина переходила, а автобус поворачивал направо. В результате наезда женщина получила ушибы головы и локтя, ей назначили амбулаторное лечение. Виновника ДТП нашли через пару часов, им оказался мужчина 48 лет, лишенный права управления автомобилем.

Водитель пояснил, что при завершении маневра с поворотом, загорелся зеленый для пешеходов и девушка сразу начала переходить дорогу. Он резко нажал на тормоз и сигнал, но из-за гололеда он не смог уйти от столкновения. По его словам, девушка не посмотрела по сторонам, шла в капюшоне и наушниках. После наезда он предложил ей помощь, но в ответ потерпевшая отказалась, сославшись на то, что торопится на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU