2019-12-18T07:15:50+03:00
Происшествия

В Якутске водитель маршрутки сбил женщину и уехал с места ДТП

Виновник аварии лишен права управления автомобилем
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутске на перекрестке улиц Пилотов и Можайского произошло ДТП. Водитель маршрутного автобуса сбил женщину, переходящую дорогу на зеленый сигнал светофора и покинул место аварии.

По данным ГАИ, женщина переходила, а автобус поворачивал направо. В результате наезда женщина получила ушибы головы и локтя, ей назначили амбулаторное лечение. Виновника ДТП нашли через пару часов, им оказался мужчина 48 лет, лишенный права управления автомобилем.

Водитель пояснил, что при завершении маневра с поворотом, загорелся зеленый для пешеходов и девушка сразу начала переходить дорогу. Он резко нажал на тормоз и сигнал, но из-за гололеда он не смог уйти от столкновения. По его словам, девушка не посмотрела по сторонам, шла в капюшоне и наушниках. После наезда он предложил ей помощь, но в ответ потерпевшая отказалась, сославшись на то, что торопится на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
21 и 22 декабря в Якутске пройдет фестиваль «Рыба Якутии – 2019»
Студенты СВФУ стали первыми на Кубке мира по пауэрлифтингу
Лучший физкультурник: конкурс на звание лучшего инструктора пройдет в Якутии
В Якутске вынесли приговор закладчику наркотиков: ему предстоит отсидеть 8,5 лет
В Якутске водитель маршрутки сбил женщину и уехал с места ДТП
В 2020 году в Якутии индексация пенсий неработающих пенсионеров перекроет уровень инфляции
Памяти Учителя: столичной школе №23 присвоили имя Владимира Малышкина
Актированный день продолжается: температура в Якутске опустилась еще ниже
В Якутске няня украла норковую шубу
В результате пожара на золотодобывающем руднике «Гросс» в Олекминском районе погиб человек
В Якутске прошел первый городской молодежный фестиваль округов и пригородов
Несбывшаяся мечта: в Мирнинском районе мужчина попался на удочку мошенников
Стало холоднее: жители Якутска жалуются на холод в домах
В Якутске актированный день для учеников с 1 по 5 классы
Комплекс «Безопасный город» присоединят к проекту цифровизации Якутска
В Оленекском районе открыли новый этнокультурный центр «Илкит»