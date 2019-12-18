В Якутске няня украла норковую шубу
Жительница Якутска обратилась в полицию с заявлением о краже норковой шубы стоимостью 70 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы.
Ею оказалась 37-летняя женщина, которая подрабатывала у потерпевшей приходящей няней для ребенка. По словам подозреваемой, похищенную шубу она продала за 4000 рублей. Выяснилось, что кражу она совершила еще весной. Однако пропажу потерпевшая обнаружила только в октябре, а заявление написала в ноябре, потому что из-за наличия нескольких шуб она подумала, что сама куда-то положила ее.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU