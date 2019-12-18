2019-12-18T05:27:17+03:00
Происшествия

В Якутске няня украла норковую шубу

Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей
Ольга Донская
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Жительница Якутска обратилась в полицию с заявлением о краже норковой шубы стоимостью 70 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы.

Ею оказалась 37-летняя женщина, которая подрабатывала у потерпевшей приходящей няней для ребенка. По словам подозреваемой, похищенную шубу она продала за 4000 рублей. Выяснилось, что кражу она совершила еще весной. Однако пропажу потерпевшая обнаружила только в октябре, а заявление написала в ноябре, потому что из-за наличия нескольких шуб она подумала, что сама куда-то положила ее.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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