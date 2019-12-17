2019-12-17T03:36:59+03:00
Происшествия

Два школьника из Якутии воровали «Наташ»

Подростки украли шесть тентовых, портативных гаражей
Ольга Донская
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В Якутске у нескольких автовладельцев украли тентовые, портативные гаражи. «Наташи» пропали у жителей 16 и 17 кварталов и улиц Лермонтова, Свердлова, Халтурина и конечных адресов на улице Петра Алексеева.

Неизвестные действовали преимущественно ночью. Потерпевшие оставляли свои машины на парковках, а наутро обнаруживали, что автоодеяла у них похищены. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о кражах. Общий материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил почти 50 тысяч рублей. В скором времени полицейские нашли воров, ими оказались два 15-летних школьника.

Подростки вместе совершили шесть эпизодов краж, сейчас они оба находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее возбужденные уголовные дела объединены в одно производство. Часть похищенного изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU

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