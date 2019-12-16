2019-12-16T13:54:23+03:00
Звезды

Дни Дальнего Востока в Москве посетили 27 тысяч человек

Свои стенды и более 50 интерактивных экспонатов представили десять дальневосточных регионов
Нинель ГУСЕВА
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«Дни Дальнего Востока в Москве» проходят третий год подряд.«Дни Дальнего Востока в Москве» проходят третий год подряд.
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За три дня количество посетителей Дней Дальнего Востока в Москве превысило 27 тысяч человек. В прошлом году на фестиваль пришли 25 тысяч человек, а в 2017-м – 20 тысяч.

Свои стенды и более 50 интерактивных экспонатов представили десять дальневосточных регионов. Гости мероприятия познакомились с культурой регионов, встретились с работодателями и представителями вузов Дальнего Востока, посетили лекции ведущих спикеров и блогеров, прошли профориентационные тесты и мастер-классы, получить консультации по построению карьеры.

В шоу-программе приняли участие 110 артистов ведущих коллективов Дальнего Востока, по 10 выступлений ежедневно. По всей площадке в дни фестиваля проходил Большой дальневосточный квест, в котором приняли участие 1026 человек.

На рождественском рынке за три дня было продано 530 кг икры, 76 кг морепродуктов, 1420 кг рыбы, 170 кг мясной продукции, 3220 банок консервов, 35 кг папоротника и 60 кг кедровых орехов.

«Дни Дальнего Востока в Москве» проходят третий год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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