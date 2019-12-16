2020 год объявлен в Якутии как Год патриотизма

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-16T08:26:27+03:00

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16 декабря глава Якутии Айсен Николаев объявил, что 2020 год станет Годом патриотизма в республике. Он отметил, что в год 75-летия Победы особенно важно взять лучшее из героической истории Родины.

Год патриотизма должен укрепить преемственность исторических традиций, создать крепкую основу для воспитания молодого поколения в уважении к Родине. В Год патриотизма каждый житель Якутии должен видеть четкие ориентиры развития республики, открыть новые возможности для участия в управлении, принимать решения и отвечать за них. У каждого якутянина должна быть возможность проявлять свои лучшие качества, внести вклад в процветание родной республики и Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU