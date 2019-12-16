Карета скорой помощи врезалась в погрузчик: в Якутии пьяный водитель госпитализирован после аварии
15 декабря в поселке Заречный Мирнинского района Якутии водитель кареты скорой помощи «УАЗ» врезался в трактор-погрузчик. Пострадал водитель УАЗа.
По информации ГИБДД, водитель, управляя «УАЗ 396295» выехал на встречную полосу и столкнулся с трактором-погрузчиком SDLGLG933L. В результате ДТП пострадал водитель «УАЗ», он получил травму грудной клетки, закрытый перелом ребер, ушиб коленного сустава. Мужчину госпитализировали.
У пострадавшего водительский стаж с 1996 года, за этот год к административной ответственности не привлекался. Но в тот день сел пьяным за руль - результат медосвидетельствования составил 0,75 мг/л.
ИСТОЧНИК KP.RU