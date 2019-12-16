В Якутске столкнулись ПАЗ и легковушка: пострадал подросток

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-16T06:28:30+03:00

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15 декабря около 17:00 часов вечера водитель «Тойота Виш» столкнулась с автобусом ПАЗ. Водитель легковушки не уступил дорогу маршрутке при повороте налево.

В результате аварии пострадал пассажир автобуса – подросток 16-ти лет, которому диагностировали ушиб позвоночника и госпитализировали. В момент ДТП стоял по середине салона держась за поручни. Медосвительствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

Предварительной причиной столкновения стало неправильный проезд перекрестка водителем «Тойота Виш».

ИСТОЧНИК KP.RU