В Якутске столкнулись ПАЗ и легковушка: пострадал подросток
Иномарка не уступила дорогу автобусу
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15 декабря около 17:00 часов вечера водитель «Тойота Виш» столкнулась с автобусом ПАЗ. Водитель легковушки не уступил дорогу маршрутке при повороте налево.
В результате аварии пострадал пассажир автобуса – подросток 16-ти лет, которому диагностировали ушиб позвоночника и госпитализировали. В момент ДТП стоял по середине салона держась за поручни. Медосвительствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.
Предварительной причиной столкновения стало неправильный проезд перекрестка водителем «Тойота Виш».
ИСТОЧНИК KP.RU